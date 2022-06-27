Президент рф путін підтвердив, що поїде на саміт G20, де виступить Володимир Зеленський

Новини

Президент рф путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Володимир Зеленський. Президента росії запросив лідер Індонезії Джоко Відодо. Саміт «Великої двадцятки» має відбутися на острові Балі 15—16 листопада.

Про це пише російська інформагенція Интерфакс із посиланням на помічника путіна юрія ушакова.

«Так, ми підтвердили, що наша участь також передбачається. Вони наразі запрошують в очному форматі, ще часу достатньо. Сподіваюсь, пандемія дозволить провести цей захід в очному форматі», — сказав ушаков.