Британія готова надати Україні $525 млн фіндопомоги у вигляді кредитних гарантій

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Уряд Великої Британії готовий надати Україні ще 429 млн фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Лондон готовий надати гарантії для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на заробітну плату державного сектора, утримання шкіл та лікарень.

З урахуванням цих гарантій загальна сума фінансової та гуманітарної підтримки від Британії за цей рік сягає $1,8 млрд.