Британія готова надати Україні $525 млн фіндопомоги у вигляді кредитних гарантій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Vienna Reyes / Unsplash
Уряд Великої Британії готовий надати Україні ще 429 млн фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій.
Про це повідомляється на сайті уряду.
Лондон готовий надати гарантії для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на заробітну плату державного сектора, утримання шкіл та лікарень.
З урахуванням цих гарантій загальна сума фінансової та гуманітарної підтримки від Британії за цей рік сягає $1,8 млрд.
- 25 червня Мінфін повідомив, що Україна отримає від Німеччини мільярдний грант для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних потреб.
- 17 червня Україна отримала перші кошти через спецрахунок МВФ — $773 мільйони кредиту на пільгових умовах від Канади.
- У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів, що під час візиту до США вдалося домовитися про $4,8 мільярда підтримки (грантової та кредитної). Надалі Україна очікує такі суми щомісяця.