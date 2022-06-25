Повітряні сили розповіли про нічні ракетні удари. Війська росії випустили по Україні понад 50 ракет

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Міноборони Росії

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло деталі нічного масованого ракетного удару по Україні. Війська росії випустили понад 50 ракет різних типів — повітряного, морського та наземного базування.

Уперше з території білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. Також росіяни відновили обстріли України із застосуванням оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», які базуються в білорусі.

На північному напрямку з білорусі летіли ракети Х-22, запущені Ту-22М3, а також ракети комплексів «Іскандер» та «Точка-У».

На південному напрямку окупанти застосували ракети «Онікс» оперативно-тактично комплексу «Бастіон», які можуть базуватися в окупованому Криму.

Крилаті ракети «Калібр», запущені з кораблів, били по цілях на заході України.

У командуванні зазначили, що ракети Х-22, «Онікс», «Іскандер» є надзвичайно складними цілями для протиповітряної оборони. «Онікс» та Х-22 летять зі швидкістю понад 3 000 км/год, а «Іскандер» — по балістичній траєкторії (навісом).