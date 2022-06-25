Розвідка: Масований ракетний удар по півночі Україні — це провокація росії, щоб втягнути білорусь у війну

Новини

Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що нічні масовані ракетно-бомбові удари по північним областям України були провокацією росії, щоб втягнути білорусь у війну.

Розвідка вказує, що це був перший випадок авіаційного удару по Україні безпосередньо з території білорусі.

Також у ГУР розповіли деталі атаки. У ній були задіяні шість літаків Ту-22М3, які випустили 12 крилатих ракет Х-22 в районі міста Петриков, що неподалік Мозиря. Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області рф і ввійшли в повітряний простір білорусі. Після пуску ракет літаки повернулись в аеропорт. Ударів завдали по Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У вказаних областях чули вибухи, але про руйнування повідомили лише в Чернігівській області — постраждало селище Десна.