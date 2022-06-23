Суд у Празі не дозволив екстрадицію до України росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму
- Автор:
- Олег Панфілович
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Верховний суд Праги не дозволив видати Україні росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму. Своє рішення суд мотивував ситуацією в Україні.
Про це пише Czeske Noviny.
Судді дійшли висновку, що наразі існує реальний ризик порушення прав людини. «Наразі, з огляду на воєнну ситуацію в Україні, а також особисті обставини щодо затриманого, існує реальна загроза порушення прав, гарантованих міжнародними договорами про права людини та основні свободи», — заявили в суді.
Крім того, на думку суддів, є обґрунтовані побоювання, що Франчетті піддасться переслідуванню та погіршенню кримінального провадження в Україні після його екстрадиції — через його громадянство та участь в окупації Криму.
- 12 вересня 2021 року чеська поліція в аеропорту Праги затримала Франчетті за запитом України. Він був учасником «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова росією.
- Офіс генерального прокурора повідомив, що Україна вимагатиме екстрадиції Франчетті для суду. 14 вересня суд Праги взяв росіянина під варту. Той на суді сказав, що це «крок до фашизму».