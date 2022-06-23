Європейська мовна спілка підтвердила, що наступне «Євробачення» проведуть не в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну. Наразі організатори шукають іншу країну для проведення конкурсу.
Про це ідеться в заяві спілки від 23 червня.
«Спілка повністю розуміє розчарування, викликане оголошенням про те, що конкурс «Євробачення-2023» не може бути проведений в Україні. Рішення продиктовано обовʼязком забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку і захист усіх, хто працює та бере участь у заході, планування якого необхідно розпочати негайно у країні, яка прийматиме конкурс», — заявили у спілці.
У правилах конкурсу зазначено, що захід можна перенести у форс-мажорних ситуаціях, таких як війна. Головним ризиком організатори визначили ризик повітряних нальотів або атак з використанням безпілотників чи ракет.
Крім того, EBU звернулася за консультацією до стороннього експерта з безпеки, який чітко вказав, що контрзаходи, запропоновані для помʼякшення загроз при плануванні заходу в Україні, недостатні для міжнародного публічного заходу, а ризики оцінили як високі.
Щодо можливості провести конкурс у прикордонному районі неподалік сусідньої країни (імовірно, ідеться про Ужгород або Чоп, які розташовані на кордоні з Угорщиною та Словаччиною), то характеристики запропонованих місць проведення та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам «Євробачення».
- 15 травня гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022». Це третя перемога України у цьому конкурсі за весь час — після Руслани у 2004 році та Джамали у 2016-му. Після виступу гурт зі сцени звернувся до світу із закликом врятувати захисників Маріуполя з «Азовсталі».
- 17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «Євробачення-2023» проведуть не в Україні. Сама ж Україна була не згодна із цим рішенням і вимагала перемовин. Один із варіантів країни, де конкурс може відбутися, — це Велика Британія, її представник посів друге місце.