МЗС Туреччини: Анкара розслідує викрадення українського зерна росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про викрадення росією українського зерна і не дозволить його імпорту на свою територію.
Про це він заявив на пресконференції з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пише Аnadolu.
Чавушоглу сказав, що поки турецька сторона не виявила факти ввезення росією українського зерна на територію його країни.
«Ми серйозно ставимося до кожної заяви й проводимо розслідування. Наше розслідування показало, що країною походження кораблів і товарів була Росія», — зазначив Чавушоглу.
Він заявив, що Туреччина виступає за «зерновий коридор», але щодо нього у Стамбулі повинні домовитися представники рф, України та ООН. Наразі дата зустрічі не визначена.
Трасс, своєю чергою, заявила, що проблему експорту продовольства з України потрібно вирішувати негайно — протягом наступного місяця. Вона наголосила на тому, що українські порти повинні бути захищені, а комерційним суднам повинен бути гарантований безпечний коридор.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращою гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.
- Напередодні турецькі ЗМІ писали, що у Стамбулі наступного тижня має відбутися зустріч представників України, росії, Туреччини та ООН для обговорення проблеми розблокування експорту українського зерна. Також за інформацією Milliyet, Туреччина та росія домовилися про переговори за участі України про вивіз зерна.