МЗС Туреччини: Анкара розслідує викрадення українського зерна росією

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара серйозно ставиться до повідомлень про викрадення росією українського зерна і не дозволить його імпорту на свою територію.

Про це він заявив на пресконференції з очільницею МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пише Аnadolu.

Чавушоглу сказав, що поки турецька сторона не виявила факти ввезення росією українського зерна на територію його країни.

«Ми серйозно ставимося до кожної заяви й проводимо розслідування. Наше розслідування показало, що країною походження кораблів і товарів була Росія», — зазначив Чавушоглу.

Він заявив, що Туреччина виступає за «зерновий коридор», але щодо нього у Стамбулі повинні домовитися представники рф, України та ООН. Наразі дата зустрічі не визначена.

Трасс, своєю чергою, заявила, що проблему експорту продовольства з України потрібно вирішувати негайно — протягом наступного місяця. Вона наголосила на тому, що українські порти повинні бути захищені, а комерційним суднам повинен бути гарантований безпечний коридор.