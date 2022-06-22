Окреслити «глибину проблеми». Радник голови ОП Подоляк пояснив озвучені політиками щоденні втрати на фронті

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Озвучені українською владою приблизні щоденні втрати військових на фронті мають окреслити «глибину проблеми». Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на закиди секретаря Ради безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо недостовірної інформації і пояснив слова окремих політиків.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Ми намагаємося означити глибину проблеми. Цифри можуть дещо відрізнятися, але в цілому президент означив приблизний обсяг втрат, включаючи санітарні — поранених та інвалідизованих. Просто час уже такий, що ми маємо більш об’єктивно дивитися на війну. Ми тільки входимо у більш об’єктивну картинку висвітлення війни. Перші 1,5—2 місяці тип війни був інший. І мобілізація суспільства у нас і наших країнах-партнерах була інша», — сказав Подоляк.

Він акцентував на тому, що з одного боку партнери України і її народ почали втомлюватися від війни, тому необхідно мати уявлення про її ціну.

«Це складно для нас. Означати ціну завжди складно. Але ми не зможемо далі йти, якщо ми не будемо в цьому об’єктивними в тій картинці, що є у нас під час війни», — пояснив Подоляк.

На запитання про реакцію Данілова, який казав, що втрати ЗСУ мають озвучувати представники Генштабу і Міноборони, радник відповів так: «Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право означити деякі параметри і цифри. Я навіть не готовий коментувати це [висловлювання Данілова]. Оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію. Я не знаю, навіщо він це робить».

Озвучення приблизних втрат Подоляк частково вважає і механізмом впливу на західних партнерів, аби домогтися більшого постачання необхідного озброєння.

«Інше питання, на мій погляд, що це задає певний коридор переговорного процесу. Знаєте, в чому проблема — ми запит озвучували на певний обсяг під час війни, що була перші 2 місяці. Зараз росіяни стягнули значно більше техніки, ніж це було у перші дні. В перші дні було багато бронетехніки. А зараз багато артилерії. Зібрано у певних місцях і напрямках. Тому це питання зміни пріоритетів всередині війни, діалогового коридору у спілкуванні з нашими партнерами», — сказав він.