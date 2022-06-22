Окреслити «глибину проблеми». Радник голови ОП Подоляк пояснив озвучені політиками щоденні втрати на фронті
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- Костя Андрейковець
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Озвучені українською владою приблизні щоденні втрати військових на фронті мають окреслити «глибину проблеми». Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на закиди секретаря Ради безпеки і оборони України Олексія Данілова щодо недостовірної інформації і пояснив слова окремих політиків.
Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».
«Ми намагаємося означити глибину проблеми. Цифри можуть дещо відрізнятися, але в цілому президент означив приблизний обсяг втрат, включаючи санітарні — поранених та інвалідизованих. Просто час уже такий, що ми маємо більш об’єктивно дивитися на війну. Ми тільки входимо у більш об’єктивну картинку висвітлення війни. Перші 1,5—2 місяці тип війни був інший. І мобілізація суспільства у нас і наших країнах-партнерах була інша», — сказав Подоляк.
Він акцентував на тому, що з одного боку партнери України і її народ почали втомлюватися від війни, тому необхідно мати уявлення про її ціну.
«Це складно для нас. Означати ціну завжди складно. Але ми не зможемо далі йти, якщо ми не будемо в цьому об’єктивними в тій картинці, що є у нас під час війни», — пояснив Подоляк.
На запитання про реакцію Данілова, який казав, що втрати ЗСУ мають озвучувати представники Генштабу і Міноборони, радник відповів так: «Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо люди оце все говорять. Є математика війни, і є певне коло людей, спікерів держави, які мають право означити деякі параметри і цифри. Я навіть не готовий коментувати це [висловлювання Данілова]. Оскільки я вважаю, що ця людина, певно, веде якусь власну інформаційну кампанію. Я не знаю, навіщо він це робить».
Озвучення приблизних втрат Подоляк частково вважає і механізмом впливу на західних партнерів, аби домогтися більшого постачання необхідного озброєння.
«Інше питання, на мій погляд, що це задає певний коридор переговорного процесу. Знаєте, в чому проблема — ми запит озвучували на певний обсяг під час війни, що була перші 2 місяці. Зараз росіяни стягнули значно більше техніки, ніж це було у перші дні. В перші дні було багато бронетехніки. А зараз багато артилерії. Зібрано у певних місцях і напрямках. Тому це питання зміни пріоритетів всередині війни, діалогового коридору у спілкуванні з нашими партнерами», — сказав він.
- 1 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська армія на Донбасі щодня втрачає 60—100 людей загиблими. Ще до 500 військових отримують поранення. Таку ж цифру озвучував міністр оборони.
- 10 червня Подоляк заявив, що щодня на фронті гинуть до 200 українських захисників. Згодом голова делегації України на переговорах із росією Давид Арахамія озвучив щоденні втрати у 200–500 бійців.
- 18 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у чиновників, які розповідають про кількість жертв на фронті, немає можливості отримати таку інформацію. «Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей», — казав він.