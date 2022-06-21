Володимир Зеленський запросив угорського премʼєра відвідати Україну

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Európa Pont / Flickr

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Подякував за підтримку суверенітету та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики», — зазначив президент і додав, що запросив Орбана відвідати Україну з візитом.

Крім того Зеленський подякував премʼєру за підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС.