ЗМІ: 49 строковиків з російського крейсера «Москва» знову посилають на війну з Україною

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Батьки російських строковиків, тих, які вижили після атаки ЗСУ на крейсер «Москва», стверджують, що їхніх синів знову відправляють на війну проти України.

Про це пише російське видання «Нова газета. Европа» з посиланням на звернення родичів матросів до військової прокуратури, до Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини.

У зверненні говориться про 49 матросів, яких досі не перевели на сушу. Наразі вони знаходяться на кораблі «Ладний», який 30 червня планують відправити до берегів України. Автори звернення наголошують на тому, що цей корабель потребує ремонту і непридатний для походів.

Батьки матросів вимагають не відправляти їхніх дітей на війну, оскільки вони «вже були неправомірно задіяні до спеціальної військової операції на крейсері «Москва» і отримали бойові психічні травми».