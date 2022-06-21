YouTube запустив платформу з українським освітнім контентом для школярів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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YouTube запустив українську платформа «Навчання» з контентом для старшокласників, який дозволить школярам легко знаходити освітній контент.
Про це повідомляється в офіційному блозі Google.
Платформа покликана допомогти учням 7—11 класів продовжувати навчання під час війни. Вона містить відеоконтент, який відповідає програмі української середньої школи й охоплює широкий спектр предметів, зокрема українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.
Щоб отримати доступ до платформи, необхідно в «Налаштуваннях» на YouTube вказати місцезнаходженням Україну або вибрати українську мову. Далі перейти на youtube.com/learning або в мобільному додатку у вкладці «Нове» до категорії «Навчання».
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