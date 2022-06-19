Огляд подій 19 червня: окупанти обстріляли ракетами Київ та Одесу — ППО збила всі, а Верховна Рада заборонила російську музику та книжки

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Стас Козлюк / «Бабель»

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні на південному напрямку Збройні сили України здійснили чотири повітряні атаки на позиції російських окупантів ― трійка гелікоптерів вдарила по скупченню ворога в районі Херсону, штурмовики атакували скупчення живої ворожої сили та техніки в районі Давидового Броду та Снігурівки, а винищувач відпрацював по складу боєприпасів у Білозерській громаді Херсонської області. У Новомосковську, де напередодні російські ракети зруйнували нафтобазу, вибухнув резервуар із паливом. Один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені. Загалом постраждали 13 людей, двоє загинули. Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Сумщині ― пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Вночі Одещину знову атакували двома ракетами типу «Онікс», їх випустили з берегового ракетного комплексу, розташованого в окупованому Криму. Сили ППО збили обидві ракети. Армія рф бʼє авіацією на Бахмутському напрямку та продовжує штурмувати Сєвєродонецьк.

Вранці сили ППО збили російську ракету у Вишгородському районі Київщини, пожеж та постраждалих немає. Крім того, близько 6-ї години ранку окупанти обстріляли Броварську громаду, ППО збили ракету, госпіталізована одна людина.

Українські військові наблизилися до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

На Ізюмському напрямку загинув засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49 окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин з позивним «Кум». Про це повідомив голова політичної партії «Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок.

Під час наступу на Херсон російські військові знали, де мінні поля, і рухалися лише дорогами. Видав цю інформацію росіянам помічник начальника Херсонського УСБУ — начальник Антитерористичного центру ігор садохін. Інформація про те, що мінні поля не спрацювали чи були розміновані, не відповідає дійсності.

Верховна Рада заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Закон передбачає заборону публічного виконання музики артистів, які після 1991 року були громадянами держави-агресора, тобто росії. Крім того, парламент заборонив ввезення та розповсюдження в Україні видавничої продукції з росії, білорусі та окупованих територій України.

Війна росії в Україні може тривати роки, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Столтенберг також заявив, що постачання сучасного озброєння українським військам підвищить імовірність звільнення Донбасу від російської окупації. Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді наприкінці цього місяця погодять пакет допомоги для України, який допоможе нам перейти від старої зброї радянських часів до стандартного спорядження НАТО.

Росія підіймає питання зняття санкцій з експорту її власного зерна та злакових ― в обмін вона обіцяє відкрити коридори для вивозу зерна з портів України. Про це постійний координатор ООН у Туреччині Альваро Родрігес сказав у інтерв’ю СNN Türk.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон написав колонку для видання The Sunday Times, у якій пояснив, чому Україні необхідна довготривала підтримка і яка перспектива закінчення війни.

Жителі росії з середини червня не можуть скачати операційні системи Windows 10 та Windows 11 з офіційного сайту Microsoft. Компанія зупинила продаж продуктів та надання послуг у росії після вторгнення в Україну, а в червні оголосила, що скоротить свою присутність у країні.