Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищам.

Законопроєкт зʼявився на сайті Верховної Ради.

Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства відома як Стамбульська конвенція відкрита для підписання 11 травня 2011 у Стамбулі

Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.