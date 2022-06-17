Кабмін вирішив запровадити візовий режим з росією з 1 липня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Agus Dietrich / Unsplash
Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження візового режиму з росією після 1 липня.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уУряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», — заявив Шмигаль.
Він підкреслив, що росіяни не зможуть потрапити в Україну без візи. «Рішення набуває чинності з 1 липня цього року», — зазначив премʼєр.
- У пʼятницю президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян росії.