Уряд Великої Британії дозволив видати засновника Wikileaks Ассанжа Сполученим Штатам
- Автор:
- Олег Панфілович
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Carl Court / Getty Images
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалило екстрадицію до США засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.
Про це пише Bloomberg.
Екстрадицію особисто затвердив очільник відомства Пріті Пател. У проєкті Wikileaks заявили, що оскаржать це рішення. «Це чорний день для свободи преси та британської демократії», — зазначили у проєкті.
- Джуліан Ассанж — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу).
- У травні 2019 року американська влада висунула Ассанжу звинувачення, за якими йому загрожує до 175 років вʼязниці. Ассанжа розшукують у звʼязку з публікацією тисяч секретних документів. США заявляють, що витік інформації — порушення закону і загроза життю людей. Ассанжу висунули звинувачення за 18 пунктами, зокрема у змові з метою зламу систем даних військових баз США для отримання конфіденційної інформації, яка стосується воєн в Афганістані та Іраку.
- Адвокати Ассанжа стверджують, що їхній підзахисний діяв як журналіст і мав право опублікувати документи, які викривають воєнні правопорушення США в Іраку й Афганістані.
- У квітні 2019 року влада Еквадору позбавила Ассанжа політичного притулку, і йому довелося покинути посольство. Тоді ж британська поліція заарештувала його. 4 січня 2021 року Центральний кримінальний суд Лондону відмовив в екстрадиції Ассанжа до США через побоювання за його психічне здоровʼя. Суддя пояснила, що Джуліан має симптоми депресії та схильність до суїциду.
- Проте у грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.