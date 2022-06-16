«Схеми»: Українське зерно росія вивозить в Сирію і свої «голодні» регіони
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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СБУ
Окупанти вивозять зерно із захоплених територій України до Сирії, яка стала «аграрним хабом» награбованого, і в росію — у незахищені аграрні регіони.
Журналісти проєкту «Схеми» показали масштаби та шляхи, якими зерно вивозять з України.
Зерно вивозять з окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Тільки за травень і початок червня окупанти викрали понад 180 тисяч тонн зерна. Президент Володимир Зеленський казав, що «окупанти вкрали вже щонайменше пів мільйона тонн».
Зерно російські війська відбирають в аграріїв насильно — іноді змушуючи підписувати контракти, за якими окупанти вимагають 70% продукції. Далі зерно відправляють вантажівками в окупований Крим і через Ростовську область до рф в регіони, наприклад в Красноярськ, де місцева влада готова офіційно приймати вкрадене.
Основний напрямок — Крим. На півостріві значно зріс потік вантажівок і зерновозів. Супутники Planet Labs фіксували величезні черги фур біля пунктів пропуску «Армянськ» і «Чонгар». Зерно везуть у порти, такі як термінал «Авліта». Далі його вантажать на судна і намагаються реалізувати.
Росіяни хотіли продавати українське зерно країнам Північної Африки. Єгипет і Ліван відмовилися його купувати, а от союзна для росії Сирія охоче приймає вкрадене. Це країна підтримує агресора і є «сірою зоною».
Журналісти встановили, що зерно перевозили наступні судна: «Матрос Позинич», сирійський балкер Finikia, «Матрос Кошка», «Михаил Ненашев» і сирійське судно Souria.
- Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Україна вже розпочала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.
- 8 червня пройшли перемовини між міністрами закордонних справ Туреччини та росії Мевлютом Чавушоглу та сергієм лавровим. Вони говорили, зокрема, про війну в Україні та про розблокування українських портів. Наразі рф вимагає розмінувати українські порти, а Анкара вважає реалістичним план створення «зернового» коридору. Представників України на цих перемовинах не було.
- Питання гуманітарного коридору для експорту української аграрної продукції також обговорюють в ООН і західні партнери України. Наступного року врожай в Україні може скоротитися на 40%.
- У США вже заявили, що побудують зерносховища на кордоні України. Тим часом українська сторона створила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна, а також має план Б на випадок подальшої блокади морських портів.