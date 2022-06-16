«Схеми»: Українське зерно росія вивозить в Сирію і свої «голодні» регіони

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СБУ

Окупанти вивозять зерно із захоплених територій України до Сирії, яка стала «аграрним хабом» награбованого, і в росію — у незахищені аграрні регіони.

Журналісти проєкту «Схеми» показали масштаби та шляхи, якими зерно вивозять з України.

Зерно вивозять з окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Тільки за травень і початок червня окупанти викрали понад 180 тисяч тонн зерна. Президент Володимир Зеленський казав, що «окупанти вкрали вже щонайменше пів мільйона тонн».

Зерно російські війська відбирають в аграріїв насильно — іноді змушуючи підписувати контракти, за якими окупанти вимагають 70% продукції. Далі зерно відправляють вантажівками в окупований Крим і через Ростовську область до рф в регіони, наприклад в Красноярськ, де місцева влада готова офіційно приймати вкрадене.

Основний напрямок — Крим. На півостріві значно зріс потік вантажівок і зерновозів. Супутники Planet Labs фіксували величезні черги фур біля пунктів пропуску «Армянськ» і «Чонгар». Зерно везуть у порти, такі як термінал «Авліта». Далі його вантажать на судна і намагаються реалізувати.

Росіяни хотіли продавати українське зерно країнам Північної Африки. Єгипет і Ліван відмовилися його купувати, а от союзна для росії Сирія охоче приймає вкрадене. Це країна підтримує агресора і є «сірою зоною».

Журналісти встановили, що зерно перевозили наступні судна: «Матрос Позинич», сирійський балкер Finikia, «Матрос Кошка», «Михаил Ненашев» і сирійське судно Souria.