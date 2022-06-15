Президент Франції заявив, що Україні доведеться домовлятися з росією

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Mike Bloomberg / Flickr

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президентові України та іншим її представникам доведеться вести переговори з росією про мир.

Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

«У якийсь момент нам доведеться домовлятися [...]. Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з росією, а ми, європейці, будемо за цим столом [перемовин]», — сказав Макрон.

Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ. ЗМІ писали, що до столиці України Макрон разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Італії Маріо Драгі мають прибути 16 червня.