США надаватимуть Україні розвідувальні дані для ударів системами залпового вогню
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- Костя Андрейковець
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Wikimedia Commons
США передаватимуть Україні розвідувальні дані для ведення вогню з реактивних систем залпового вогню, насамперед західних.
Про це заявили в Пентагоні, повідомляє «Радіо Свобода».
У Міноборони США заявили, що українські військові вже закінчують навчання з використання реактивних систем HIMARS та M270 MLRS.
Окремо вкотре сказано, що США планують забезпечити українську армію всім необхідним для ураження ворожих цілей на території України. У Пентагоні визнають кількісну перевагу росії, але запевняють, що це ненадовго.
- 1 червня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11 пакета військової допомоги на $700 мільйонів. У списку РЗСО HIMARS, гелікоптери Мі-17 і ПЗРК Javelin. Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії.
- За даними The New York Times, західне озброєння прибуває в Україну швидше, ніж його встигають опановувати. Бійцям ЗСУ іноді доводиться воювати з перекладачем Googlе.