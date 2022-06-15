США надаватимуть Україні розвідувальні дані для ударів системами залпового вогню

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США передаватимуть Україні розвідувальні дані для ведення вогню з реактивних систем залпового вогню, насамперед західних.

Про це заявили в Пентагоні, повідомляє «Радіо Свобода».

У Міноборони США заявили, що українські військові вже закінчують навчання з використання реактивних систем HIMARS та M270 MLRS.

Окремо вкотре сказано, що США планують забезпечити українську армію всім необхідним для ураження ворожих цілей на території України. У Пентагоні визнають кількісну перевагу росії, але запевняють, що це ненадовго.