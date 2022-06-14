США побудують зерносховища на кордоні України, аби вивезти заблоковане зерно залізницею

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Getty Images / «Бабель»

США разом з європейськими союзниками працюють над тим, аби вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони збираються побудувати зерносховища на кордоні України.

Про це заявив президент США Джо Байден.

За його словами, 20 млн тонн зерна заблоковані в Україні, і його необхідно вивезти для зменшення глобальних цін на продовольство. Однак він зазначив, що вивозити зерно Чорним морем не можна, оскільки його підірвуть у воді.

«У нас є план: вивезти його через інші країни залізницею. Але Україна має систему залізничних доріг подібну до росії — ширина колії відмінна від колії в Європі, тому ми збудуємо тимчасові елеватори на кордоні України. З Польщею в тому числі. Таким чином ми зможемо переправити зерно з українських вагонів у зерносховища, у європейські вагони і далі в океан», — зазначив Байден.