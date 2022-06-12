Лідер КНДР заявив про повну підтримку путіна та дій рф

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у день росії заявив про повну підтримку президента рф путіна.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Російський народ «досягнув великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи захисту гідності та безпеки своєї країни... витримуючи всілякі виклики та труднощі», — сказав Кім у зверненні до путіна.

Він додав, що корейський народ надає росіянам повну підтримку та заохочення.

Кім також переконаний, що дружні відносини рф та КНДР і надалі зміцнюватимуться в усіх сферах і «на шляху захисту міжнародної справедливості та забезпечення глобальної безпеки».