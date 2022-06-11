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U.S. Department of State / Flickr

У Північній Кореї вперше на посаду міністра призначили жінку — міністром закордонних справ стала Чхве Сон Хуей, яка була головним перемовником з ядерних питань.

Про це повідомляє CNN.

Її призначення відбулося в період напруженості на Корейському півострові, оскільки Північна Корея агресивно нарощує свою програму випробувань зброї всупереч санкціям Організації Обʼєднаних Націй. Тільки цього року Північна Корея провела 17 запусків ракет, зокрема два успішні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

Крім цього, КНДР, імовірно, готується провести сьоме ядерне випробування, яке стане першим із 2017 року. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що ситуація навколо ядерної програми Пхеньяну «викликає занепокоєння».

Чхве Сон Хуей на зустрічі з американською делегацією, 2018 рік. U.S. Department of State / Flickr

Хто така Чхве Сон Хуей?

Вона народилася у 1964 році в Пхеньяні, є дочкою колишнього премʼєр-міністра Чхве Ен Рима. Уперше вона зʼявилася в засобах масової інформації у 1997 році як перекладач північнокорейських делегатів на чотиристоронніх ядерних переговорах. У 2018 році вона супроводжувала північнокорейського лідера Кім Чен Ина на самітах у Сінгапурі та за рік у Ханої. У своїй останній заяві в березні минулого року вона зажадала від США припинити «ворожу політику» щодо Північної Кореї, включно зі спільними навчаннями з Південною Кореєю.