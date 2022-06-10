Китай попередив США про війну за Тайвань, якщо острів оголосить незалежність

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Feng Li / Staff

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що КНР «без вагань почне війну» за Тайвань, якщо острів проголосить незалежність.

Про це пишуть The Times Of India та AFP.

Фенхе наголосив, що Китай готовий до війни «за всяку ціну». «Тайвань — китайський. Використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не матиме успіху», — підкреслив Фенхе.

Остін же застеріг Китай від «подальших дестабілізаційних дій».