Китай попередив США про війну за Тайвань, якщо острів оголосить незалежність
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Feng Li / Staff
Міністр оборони Китаю Вей Фенхе на зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що КНР «без вагань почне війну» за Тайвань, якщо острів проголосить незалежність.
Про це пишуть The Times Of India та AFP.
Фенхе наголосив, що Китай готовий до війни «за всяку ціну». «Тайвань — китайський. Використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не матиме успіху», — підкреслив Фенхе.
Остін же застеріг Китай від «подальших дестабілізаційних дій».
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.
- 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.