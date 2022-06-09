NASA збирає дослідницьку групу для вивчення НЛО

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Американське аерокосмічне управління NASA цієї осені збере незалежну групу дослідників для вивчення неідентифікованих явищ у повітрі (UAP). Цим терміном зараз позначають НЛО.

Як пише The Verge, дослідження буде відкритим та не секретним. Дослідники під керівництвом астрофізика Девіда Спергеля спробують зібрати і структурувати наявні на сьогодні дані про UAP, а також з’ясувати, як краще отримувати їх у майбутньому.

У NASA кажуть, що дослідження будуть стосуватися захисту та безпеки повітряного транспорту. Там додають, що наразі немає доказів позаземного походження UAP, проте там додають, що через обмежені спостереження поки важко дійти логічних висновків, звідки беруться UAP.