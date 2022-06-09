Bloomberg: Єврокомісія порекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС

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European Parliament / Flickr

Європейська комісія наступного тижня порадить ухвалити рішення надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.

Рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, буде супроводжуватись умовами, повʼязаними з верховенством закону та антикорупційним законодавством.

Лідери блоку збираються обговорити це питання в Брюсселі 23— 24 червня, і кілька країн наголосили, що вони проти цього кроку, бо «Україні не можна віддати перевагу перед існуючими кандидатами». Очікується, що висновок ухвалять 17 червня.

За словами офіційних осіб, знайомих з перебігом переговорів, країни, зокрема Польща, Литва та Ірландія, заявили на зустрічі послів ЄС у середу, 8 червня, що хочуть, щоб лідери ЄС ухвалили рішення про однозначний результат і надали статус кандидата. Німеччина заявила, що результатом може бути «умовний статус кандидата».

У дипломатичній ноті, з якою ознайомився Bloomberg, Данія заявила, що Україна недостатньо відповідає критеріям, повʼязаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин. Києву потрібно «принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу», щоб досягти прогресу в усіх цих напрямках, йдеться у записці. У Копенгагені бачать «загалом дуже ранню стадію» готовності України взяти на себе зобовʼязання щодо членства в ЄС і створити ринкову економіку. Нідерланди також виступили проти надання Україні статусу кандидата.

Перед цим віцепремʼєр з питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляла, що є три основні країни, які не хочуть давати зелене світло для України у цьому питанні, і є дві основні країни, які активно намагаються просувати альтернативні ідеї. Загалом «гібридний» формат кандидатства пропонували сім країн. Вони пропонували екстракандидатство чи умовне кандидатство.