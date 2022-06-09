Близько 10 нардепів ОПзЖ перебувають за кордоном. Двоє — на окупованих територіях
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Андрій Лесик
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наразі за кордоном перебувають близько десяти народних депутатів із забороненої фракції «Опозиційна платформа — За життя».
Про це він розповів виданню «Український тиждень».
«Частина з них, підтримуючи росію, чомусь виїхали в Європу, — це для мене залишається парадоксом. Але я все-таки сподіваюся, що вони згадають, як складали присягу народного депутата України, повернуться додому і постануть перед українським судом. А далі — отримають відповідне покарання та спокутують свою провину», — заявив Стефанчук.
Він додав, що ці нардепи не отримують заробітну платню. Крім того, серед них немає депутатів, які перебувають «у відрядженні» з перших днів повномасштабного наступу. Подібним прикривався нардеп ОПзЖ Вадим Рабінович — на початку березня він казав, що перебуває в Ізраїлі, а вилетів туди «на офіційне запрошення парламенту».
Стефанчук також повідомив, що ще два нардепи ОПзЖ перебувають на окупованих територіях, але вони там нібито не з власної волі. Голова Ради каже, що вичерпної інформації про них немає.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України на період воєнного стану призупинила діяльність низки партій, які мають звʼязки з рф. Серед цих партій є «Опозиційна платформа — За життя» та Партія шарія. Після цього діяльність ОПзЖ припинили в Раді та в низці міськрад.