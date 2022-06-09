Європарламент закликав розпочати процес перегляду договорів у ЄС. Хочуть не голосувати одностайно щодо питань санкцій
- Автор:
- Анна Холоднова
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Rock Cohen / Flickr
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду розпочати процес перегляду договорів ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Резолюція була прийнята 355 голосами за, 154 — проти та 48 євродепутатів утрималися.
У ній закликали реформувати процедури голосування у Єврораді, у тому числі перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю у таких сферах як санкції, а також у надзвичайних ситуаціях.
- Згідно з правилами ЄС одна з країн може накласти вето для блокування, затримки або пом’якшення рішень.
- Зокрема, своє право вето активно використовувала Угорщина, наприклад, вимагала прибрати із запропонованого санкційного списку патріарха кирила.
- Через це ЄС затвердив шостий пакет санкцій, але патріарх кирило у список обмежень не потрапив.