Учені вперше виявили мікропластик у свіжому снігу в Антарктиді

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Дослідники з Кентерберійського університету Нової Зеландії виявили крихітні пластикові частинки у всіх 19 зразках снігу, які вони зібрали на ділянках уздовж льодовика Росса.

Своє дослідження науковці опублікували на сайті університету.

Дослідники виявили в середньому 29 частин мікропластику на літр талого снігу. Вони визначили 13 різних типів пластику, найпоширенішим з яких був поліетилентерефталат (ПЕТ), який переважно використовують у пляшках для безалкогольних напоїв та одязі — це 79% від усіх зразків виявленого мікропластику.

«Найімовірнішим джерелом мікропластику, що переноситься повітрям, є місцеві науково-дослідні станції», — написав дослідник Алекс Авес. Однак моделювання показує, що походження частинок могло бути на відстані до 6 тисяч кілометрів.

Попередні дослідження виявили забруднення мікропластиком антарктичного морського льоду та поверхневих вод, але це перший зареєстрований випадок у свіжому снігу.

Отримані дані є «серйозною загрозою для Антарктики», оскільки дослідження показують, що мікропластик завдає шкоди станові навколишнього середовища, а його присутність у повітрі може вплинути на клімат, прискорюючи танення снігу та льоду. Снігові поля, крижані шапки та льодовики по всьому світу вже швидко тануть, і вчені кажуть, що мікропластик темного кольору, який осів у цих місцях, може посилити ситуацію, поглинаючи сонячне світло та посилюючи локальне нагрівання.