ДБР оголосило підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу «Більшовик» на мільярд гривень

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Державне бюро розслідувань оголосило підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу «Більшовик» у Києві на понад мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство зʼясувало, що звіт про оцінку майна, який використали для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства, що підтверджують судові експертизи. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 (складання оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.