Європарламент схвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

Європарламент рекомендував Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, схваливши відповідну резолюцію.

Як повідомляє Deutsche Welle, за неї проголосували 438 євродепутатів, 65 — проти, ще 94 — утрималися.

Статус кандидата обґрунтований «політичним сигналом солідарності з народом України». Окрім того, у тексті резолюції є заклик надати Україні зброю відповідно до її потреб, використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за угодами між державами ЄС і Україною. За цим інструментом ЄС вже виділив на зброю для України €2 млрд.

Також у тексті резолюції закликають розслідувати воєнні злочини російської армії та запровадити санкції проти організацій і третіх країн, які допомагають росії обходити вже існуючі санкції.