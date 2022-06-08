Європарламент схвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
Європарламент рекомендував Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, схваливши відповідну резолюцію.
Як повідомляє Deutsche Welle, за неї проголосували 438 євродепутатів, 65 — проти, ще 94 — утрималися.
Статус кандидата обґрунтований «політичним сигналом солідарності з народом України». Окрім того, у тексті резолюції є заклик надати Україні зброю відповідно до її потреб, використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за угодами між державами ЄС і Україною. За цим інструментом ЄС вже виділив на зброю для України €2 млрд.
Також у тексті резолюції закликають розслідувати воєнні злочини російської армії та запровадити санкції проти організацій і третіх країн, які допомагають росії обходити вже існуючі санкції.
- Раніше повідомлялось, що 9 червня лідери груп Європарламенту схвалять звернення із закликом до керівництва країн ЄС надати Україні статус кандидата на червневому саміті.
- 28 лютого, після початку повномасшабного вторгнення росії в Україну президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 8 квітня в Києві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському анкету про членство України в Європейському союзі. 9 травня Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.