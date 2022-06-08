Щодо «слуги» Олексія Ковальова порушили кримінальну справу за колабораціонізм. У лютому він повернувся на окуповану Херсонщину
- Автор:
- Анна Холоднова
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За ініціативи Державного бюро розслідувань щодо народного депутата України Олексія Ковальова порушили кримінальне провадження за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Оперативники ДБР встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф, а з Криму завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали.
Також правоохоронці встановили, що депутат розміщує російських окупантів у підконтрольному йому санаторії в місті Гола Пристань Херсонської області.
На своїй сторінці в соцмережі Ковальов розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.
У ДБР також зазначають, що генеральний прокурор порушив кримінальне провадження проти Олексія Ковальова ще у квітні поточного року. Наразі триває розслідування.
Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук оприлюднила заяву щодо Ковальова. У ній зазначають, що його однопартійці вирішили звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандата, а також закликати Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу Ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи. Крім того, вони звернуться і до органів судової влади, щоб цю справу розглянули якнайшвидше.
- Коли росія почала повномасштабну війну, Олексій Ковальов поїхав додому в Херсонську область — на вже захоплені росіянами території. Його впустили без перешкод. За словами Ковальова, до нього приходили російські військові, провели у нього кілька годин і пішли.
- Перший віцеспікер Корнієнко в інтервʼю «Бабелю»назвав дивною ситуацію зі «слугою» Ковальовим. Сам нардеп розповів про недовіру з боку однопартійців і заявив, що готовий пройти поліграф.
- 28 квітня партія «Слуга народу» призупинила членство у своїй фракції нардепа Олексія Ковальова, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області.
- 3 травня фракція партії «Слуга народу» у Верховній Раді виключила зі своїх лав нардепа Олексія Ковальова.