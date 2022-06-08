Щодо «слуги» Олексія Ковальова порушили кримінальну справу за колабораціонізм. У лютому він повернувся на окуповану Херсонщину

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За ініціативи Державного бюро розслідувань щодо народного депутата України Олексія Ковальова порушили кримінальне провадження за колабораційну діяльність.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Оперативники ДБР встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф, а з Криму завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали.

Також правоохоронці встановили, що депутат розміщує російських окупантів у підконтрольному йому санаторії в місті Гола Пристань Херсонської області.

На своїй сторінці в соцмережі Ковальов розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.

У ДБР також зазначають, що генеральний прокурор порушив кримінальне провадження проти Олексія Ковальова ще у квітні поточного року. Наразі триває розслідування.

Речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук оприлюднила заяву щодо Ковальова. У ній зазначають, що його однопартійці вирішили звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандата, а також закликати Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу Ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи. Крім того, вони звернуться і до органів судової влади, щоб цю справу розглянули якнайшвидше.