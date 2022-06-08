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В Україні засіяли на 25% менше територій, ніж торік

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Синиця Олександр / УНІАН

В Україні в рамках посівної кампанії засіяли 75% від минулорічних площ. Про це 8 червня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Зараз вже розпочинають підготовку до збору врожаю. Через війну є три виклики:

Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур. Україна вже розпочала постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками.