Європарламент буде рекомендувати лідерам ЄС надати Україні статус кандидата

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Європарламент на саміті 23-24 червня буде рекомендувати главам держав та урядів ЄС надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС та закупити для неї зброю для відбиття російської агресії.

Про це під час пленарного засідання Європарламенту 7 червня заявив голова Комітету із закордонних справ Девід Макалістер, передає Укрінформ.

«Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України», — заявив Макалістер.

Глава комітету також виклав вісім пунктів рекомендацій Європейського парламенту для учасників саміту ЄС. Всі вони так чи інакше пов’язані із ситуацією в Україні:

швидка імплементація Стратегічного компаса ЄС (це нечіткий план щодо того, як країни-члени ЄС координуватимуть свої дії в разі виникнення загроз);

перегляд місій та операцій ЄС, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

швидке завершення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО, погодження положень Стратегічного компаса ЄС та нової Стратегічної концепції НАТО, для забезпечення їх взаємного доповнення;

перегляд Європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської війни проти України на співробітництво в рамках Східного партнерства;

активне долучення Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої та безпекової політики (СFSP) та Спільної політики з безпеки й оборони (CSDP), включаючи імплементацію Стратегічного компаса ЄС та Європейського фонду миру;

забезпечення Спільної політики з безпеки й оборони ЄС належними фінансовими ресурсами, аби підвищити її ефективність та надійність.