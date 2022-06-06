НАБУ отримало новий склад ради, яка контролює діяльністю бюро
- Автор:
- Олег Панфілович
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НАБУ
Національне антикорупційне бюро отримало новий склад Ради громадського контролю.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
До складу ради увійшли 15 кандидатів від шести громадських об’єднань: «Антикорупційна сокира», «Ветеранська Сокира», «Сорорітас», «Ксенос», «Українське правниче товариство» та «Агрономічне без корупції. Громадський контроль».
Семеро з 15 обраних кандидатів були членами Ради попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко.
Загалом список виглядає так:
- Марк Савчук («Антикорупційна сокира»);
- Віктор Прудковських («Антикорупційна сокира»);
- Єлісей Ходоловський («Антикорупційна сокира»);
- Богдан Кузьмич («Ветеранська сокира»);
- Владислав Штепа («Ветеранська сокира»);
- Анастасія Шуба («Сорорітас»);
- Галина Літош («Сорорітас»);
- Олена Покотилова («Сорорітас»);
- Артем Гореславцев («Ксенос»);
- Ігор Москвітін («Ксенос»);
- Ігор Симоненко («Ксенос»);
- Владислав Іванченко («Українське правниче товариство»);
- Антон Микитюк («Українське правниче товариство»);
- Юлія Гаврилюк («Українське правниче товариство»);
- Тетяна Супрунова («Агрономічне без корупції. Громадський контроль»);
Із 17 квітня, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.
У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.