НАБУ отримало новий склад ради, яка контролює діяльністю бюро

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НАБУ

Національне антикорупційне бюро отримало новий склад Ради громадського контролю.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

До складу ради увійшли 15 кандидатів від шести громадських об’єднань: «Антикорупційна сокира», «Ветеранська Сокира», «Сорорітас», «Ксенос», «Українське правниче товариство» та «Агрономічне без корупції. Громадський контроль».

Семеро з 15 обраних кандидатів були членами Ради попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко.

Загалом список виглядає так:

Марк Савчук («Антикорупційна сокира»);

Віктор Прудковських («Антикорупційна сокира»);

Єлісей Ходоловський («Антикорупційна сокира»);

Богдан Кузьмич («Ветеранська сокира»);

Владислав Штепа («Ветеранська сокира»);

Анастасія Шуба («Сорорітас»);

Галина Літош («Сорорітас»);

Олена Покотилова («Сорорітас»);

Артем Гореславцев («Ксенос»);

Ігор Москвітін («Ксенос»);

Ігор Симоненко («Ксенос»);

Владислав Іванченко («Українське правниче товариство»);

Антон Микитюк («Українське правниче товариство»);

Юлія Гаврилюк («Українське правниче товариство»);

Тетяна Супрунова («Агрономічне без корупції. Громадський контроль»);

Із 17 квітня, у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про зміни до закону про Національне антикорупційне бюро. Він мав на меті привести його діяльність у відповідність до Конституції.