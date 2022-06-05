У Євросоюзі розробляють план відмови від російського газу

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Європейський Союз розробляє план поступової відмови від російського газу.

Про це розповів єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтервʼю телеканалу Europe 1/CNews.

За його словами, ЄС імпортує з росії 155 млрд кубометрів газу на рік. «Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на існуючих трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що даватимуть 25 млрд кубометрів», — уточнив він. Перезапуск вугільних електростанцій також розглядається як варіант.