Українські війська на Донбасі відбили 5 атак росіян і знищили 47 одиниць ворожої техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 5 атак російських військ. Угруповання Обʼєднаних сил повідомляє, що на трьох локаціях тривають бої.
Росіяни втратили 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки, бойовий гелікоптер Ка-52 і два безпілотні апарати «Орлан-10».
Окупанти за добу обстріляли приблизно 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши 27 цивільних обʼєктів. Загинули дві цивільні людини, ще восьмеро дістали поранень.
- У районі відповідальності ОТУ «Схід» українські військові за цю добу знищили 60 російських загарбників, два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт. Також ЗСУ знищили БТР, ББМ, 2 міномети, 26 одиниць автотехніки, паливозаправник і 3 безпілотники.
- Наразі активні бої тривають у Сєвєродонецьку. ЗСУ намагаються відновити контроль над містом. Нашим військовим вдалося перегрупуватися і побудувати лінію оборони.