Українські війська на Донбасі відбили 5 атак росіян і знищили 47 одиниць ворожої техніки

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Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 5 атак російських військ. Угруповання Обʼєднаних сил повідомляє, що на трьох локаціях тривають бої.

Росіяни втратили 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки, бойовий гелікоптер Ка-52 і два безпілотні апарати «Орлан-10».

Окупанти за добу обстріляли приблизно 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнувавши 27 цивільних обʼєктів. Загинули дві цивільні людини, ще восьмеро дістали поранень.