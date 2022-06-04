ЗСУ знищили на сході України спостережний пункт росіян і два склади з боєприпасами
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська артилерія знищила в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» 60 російських окупантів, два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт противника.
Про це повідомляє ОТУ «Схід».
На вказаному напрямку втрати ворога за сьогодні становлять 60 загарбників, два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт. Також ЗСУ знищили БТР, ББМ, два міномети, 26 одиниць автотехніки, один паливозаправник і три безпілотники.
- Наразі активні бої тривають у Сєвєродонецьку. ЗСУ намагаються відновити контроль над містом. Нашим військовим вдалося перегрупуватися і побудувати лінію оборони.