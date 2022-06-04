У Швеції починаються військові навчання НАТО, приуроченні до 500-річчя шведського флоту

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У Швеції пройдуть військові навчання НАТО Baltops-2022, які розпочнуться урочистостями з нагоди 500-річчя шведського флоту.

Про це повідомляє польське видання wnp pl.

Для участі в навчаннях до Стокгольму прибули 40 кораблів, серед яких 260-метровий американський десантний корабель USS Kearsarge. Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст підкреслив, що присутність на ювілеї такого сильного представництва дружніх армій є «чітким сигналом підтримки членства Швеції і Фінляндії в НАТО».

Командувач Шостого флоту ВМС США віцеадмірал Юджин Блек визнав на пресконференції в суботу, що участь американських військ у спільних навчаннях Baltops у Балтійському морі також є формою захисту Швеції та Фінляндії від російських загроз.

Baltops-2022 триватимуть з 5 по 16 червня в центральній і південній частині Балтійського моря та на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії. У них візьмуть участь 40 кораблів, 70 літаків і 7 000 солдатів із 16 країн.