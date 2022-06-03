Україна підготувала санкційний список із 12 тисяч росіян
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Україна підготувала санкційний список із 12 тисяч росіян, які причетні до вторгнення рф в Україну або активно його пропагують.
Про це розповів речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє «Суспільне».
Серед цих 12 тисяч — посадовці, олігархи, пропагандисти, воєнні злочинці, а також патріарх кирил, який уникнув санкцій завдяки Угорщині.
За словами Ніколенка, Україна і партнери працюють над дієвим механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх винних.
- 3 червня ЄС офіційно оголосив про введення шостого пакету санкцій проти рф. Його обговорювали майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини. Проти росії запроваджують нафтове ембарго. Воно запрацює для сирої нафти через 6 місяців, а для нафтопродуктів через 8. Винятки — Болгарія та Хорватія, також під санкції не потрапить нафта, яка постачається трубопроводами.
- Також санкції ЄС запровадив щодо режиму лукашенка.
- Днем раніше санкції проти росії доповнили США. Під обмеження потрапили 17 росіян і 16 компаній рф.