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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Україна підготувала санкційний список із 12 тисяч росіян, які причетні до вторгнення рф в Україну або активно його пропагують.

Про це розповів речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє «Суспільне».

Серед цих 12 тисяч — посадовці, олігархи, пропагандисти, воєнні злочинці, а також патріарх кирил, який уникнув санкцій завдяки Угорщині.

За словами Ніколенка, Україна і партнери працюють над дієвим механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх винних.