Премʼєр Денис Шмигаль: Уряд має до осені відновити більшість пошкоджених критичних об’єктів

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Facebook / Денис Шмигаль

В Україні до осені має бути відновлена більшість пошкоджених критичних об’єктів інфраструктури.

Про це 3 червня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Зараз триває перший етап відбудови, на якому оцінюють збитки, складають технічну документацію проєктів і ремонтують критично важливі об’єкти.

Там, де це можливо, відремонтують ще школи, дитячі садочки та лікарні. Так, у чотирьох повністю деокупованих областях у нас зараз готується відновлення 83-х лікарень, 59-ти дитячих садочків, 122-х шкіл.

За два місяці після звільнення від російського агресора чотирьох областей уряд виділив 2,3 млрд грн на відновлення критичної інфраструктури та проведення першочергових некапітальних ремонтів.