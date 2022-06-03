Російському снайперу повідомили про підозру — він розстріляв мирного мешканця Київщини

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Снайперу збройних сил росії повідомили про підозру — він у лютому 2022 року під час окупації села Перемога Броварського району Київської області розстріляв мирного мешканця.

Про це Офіс генерального прокурора України повідомив 3 червня.

Окупант — снайпер 15 «миротворчої» бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф. Його підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.

Що стосується убитого, то беззбройний потерпілий повертався додому та не становив для російських окупантів жодної загрози.