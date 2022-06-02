Reuters: ЄС затвердив шостий пакет санкцій, але на вимогу Угорщини виключив з нього патріарха кирила

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Європейський Союз у шостому санкційному пакеті проти рф відмовився від обмежень щодо глави рпц кирила, щоб «заспокоїти» Будапешт. Раніше Угорщина вимагала виключити патріарха із санкційного пакету, інакше країна заблокує голосування.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Дипломат сказав, що угода стала нарешті можливою після того, як 26 країн погодилися виключити із запропонованого чорного списку главу російської православної церкви патріарха кіріла, щоб «заспокоїти» Будапешт.

Також вказано, що санкції передбачають часткову заборону на нафту і відключають найбільшого російського кредитора Сбербанк від міжнародної платформи SWIFT.

Шостий санкційний пакет набуде чинності 3 червня о 07:00.