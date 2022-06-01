Українські війська на Донбасі за добу відбили 13 атак та знищили 20 одиниць ворожої техніки

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Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 13 атак російських військ та знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Угрупування Об’єднаних сил.

Українські військові знищили 2 російські танки, 6 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин, 4 ворожих автомобілі та 7 російських безпілотників типу «Орлан-10». На двох локаціях іще тривають бої.

Окупанти ведуть обстріли уздовж усієї смуги оборони. За добу вони обстріляли понад 25 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство «Азот», меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції. Загинули як мінімум три цивільні особи і ще троє поранені.