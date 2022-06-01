Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць Krab, а Британія відправить ракетні системи М270

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Україна закупить у Польщі ще близько 60 самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab, на додачу до 18, які вже передані Україні.

Про це пише Dziennik.

Угоду підписали 31 травня. Україна отримає гаубиці, які здатні вражати цілі на відстані до 40 км, з заводу Гута Стальова Воля. Поставки очікуються в найближчі кілька місяців.

Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих (близько $700 млн). Проблемою залишається питання боєприпасів. Ймовірно, ними Україну забезпечуватимуть американці.

Видання Politico пише, що Британія протягом кількох тижнів планує відправити до України ракетні системи залпового вогню M270 MLRS, але це необхідно узгодити із США. Видання пише, що це формальність і питання вирішать якнайшвидше.