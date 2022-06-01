«Газпром» припинив постачати газ у Данію і частково в Німеччину

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Російський «Газпром» з 1 червня припинив постачати газ британсько-нідерландській компанії Shell Energy Company і данській компанії Ostred. Ці компанії не сплатили рахунки в російських рублях, як вимагали в рф.

Про це йдеться в повідомленнях «Газпрому».

Shell за контрактом постачала газ до Німеччини, а Orsted — до Данії. Зазначається, що у 2021 році «Газпром» транспортував Orsted 1,97 мільярда кубометрів газу, що становило 2/3 загального обсягу споживання газу в Данії. Контракт між рсійською компанією «Газпром экспорт» і Shell на поставки до Німеччини передбачав обсяг до 1,2 мільярда кубометрів газу на рік.

У Orsted, як і в нідерландському трейдері Gasterra, раніше повідомили, ще не будуть платити в рублях. Після цього «Газпром» припинив постачати газ у Нідерланди.

При цьому німецькі енергетичні компанії RWE та Uniper і австрійська OMV вже заплатили «Газпрому» рублями.