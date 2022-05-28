El Pais: Євросоюз розглядає військову місію для розблокування українських портів, питання обговорять на саміті лідерів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Петро Порошенко / Flickr
Євросоюз розглядає можливість запуску спеціальної військово-морської місії для розблокування українських портів з метою експорту зерна.
Про це пише іспанське видання El Pais.
Питання планують обговорити на саміті лідерів ЄС 30—31 травня.
Згідно з джерелами, Брюссель розглядає супроводження військовими кораблями вантажних суден із порту в Одесі. У ЄС розуміють, що буде серйозний ризик зіткнення з російськими військовими кораблями, але в деяких країнах світу вже починається гуманітарна криза через нестачу продовольства.
Видання пише, що у проєкті висновків саміту ЄС «засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України росією». Саміт попросить москву «зняти блокаду українських портів та дозволити вивезення продуктів харчування, зокрема з Одеси».
- Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Чорне і Азовське моря заблоковані військовими кораблями росії. Вони блокують українські порти. ЄС і низка інших країн занепокоєні загрозою голоду через дії військ рф. Також війська рф крадуть українське зерно.
- Раніше канал CNN показав супутникові знімки російського корабля, який перевозив украдене українське зерно з Криму до Сирії.
- 24 травня газета The Times написала, що Британія із союзниками розробляє план відправки військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.
- 25 травня заступник міністра закордонних справ росії руденко заявив, що країна готова надати гуманітарний коридор для виходу з України суден, які перевозять продовольство, в обмін на зняття деяких санкцій. Британія відмовилась послаблювати санкції.