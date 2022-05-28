El Pais: Євросоюз розглядає військову місію для розблокування українських портів, питання обговорять на саміті лідерів

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Петро Порошенко / Flickr

Євросоюз розглядає можливість запуску спеціальної військово-морської місії для розблокування українських портів з метою експорту зерна.

Про це пише іспанське видання El Pais.

Питання планують обговорити на саміті лідерів ЄС 30—31 травня.

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає супроводження військовими кораблями вантажних суден із порту в Одесі. У ЄС розуміють, що буде серйозний ризик зіткнення з російськими військовими кораблями, але в деяких країнах світу вже починається гуманітарна криза через нестачу продовольства.

Видання пише, що у проєкті висновків саміту ЄС «засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України росією». Саміт попросить москву «зняти блокаду українських портів та дозволити вивезення продуктів харчування, зокрема з Одеси».