Колишнього главу Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Karolina Uskakovych / Kate Ban / «Бабель»
Подільський суд Києва 27 травня задовольнив клопотання прокуратури і оголосив колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького в міжнародний розшук.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Оголосити його у розшук вирішили через систематичну неявку на судові засідання. Наступним кроком прокуратури буде клопотання про заочне обрання Тупицькому запобіжного заходу — арешту. Після цього Україна зможе звертатись до Австрії із запитом про екстрадицію обвинуваченого.
За версією слідства, в жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах свого знайомого — колишнього Голови Вищого господарського суду України, підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або давав неправдиві показання у справі про незаконне заволодіння «Зуївським енергомеханічним заводом».
Крім того, упродовж 2018—2019 років Тупицький надавав слідчому Генеральної прокуратури України в цьому ж провадженні неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.
- 19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру в підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень, а 16 липня 2021 року — у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. Він начебто вчиняв це повторно і був у змові.
- На початку квітня 2022 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати незаконну втечу за кордон (у Відень) Тупицького. Слідчі вважають, що в період війни Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.
- 15 травня 2022 року закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.