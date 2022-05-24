Рада ЄС затвердила виділення Україні ще €500 млн військової допомоги

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EPA

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні ще €500 мільйонів військової допомоги.

Таким чином, загальна сума допомоги зросте до €2 мільярдів. З цього траншу €490 млн підуть на летальну зброю, а також €10 млн призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

«Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цима 500 мільйонами євро ЄС виділив загалом 2 мільярди євро на підтримку поставок військової техніки Збройним силам України з країн-членів ЄС. Ця підтримка є лише частиною європейських зусиль, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС та його країни-члени налаштовані продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця», — зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Обсяг обладнання, яке буде надано в новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, висловленим українським урядом.