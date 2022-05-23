США готові застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань

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Президент США Джо Байден під час візиту до Токіо заявив, що Вашингтон залучить армію, якщо Китай намагатиметься захопити Тайвань силою.

Він порівняв потенційне китайське вторгнення на острів з війною, яку розвʼязала росія на території України.

«Ми підтримуємо політику «одного Китаю», але це не означає, що Пекін має право застосувати силу, щоб захопити Тайвань», — додав він.

На цю тезу журналіст попросив уточнити, чи готові США до військової участі в захисті Тайваню, якщо до цього дійде.

«Так. Це зобовʼязання, яке ми взяли на себе», — відповів Байден.

Він також додав, що спокута росії перед Україною буде дуже довгою, враховуючи всі звірства, які скоїла рф.

Напруга між США і Китаєм в останні місяці посилилася на тлі конкуренції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Китайська влада заявляє, що значна частина міжнародних вод в регіоні належить КНР. Йдеться про спірні води в районах Тайваню, Філіппін, Вʼєтнаму, Малайзії та інших країн. Уряд Китаю вживає заходів для посилення контролю за морськими шляхами, через які проходить світова торгівля.