Імовірність ракетних ударів збільшується — росія висунула в море фрегат «Адмірал Макаров»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Росія зміцнює свої позиції в Чорному морі, висунувши туди судно чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Це підвищує імовірність нових ракетних ударів, інформує Оперативне командування «Південь».
За даними ОК, наразі ситуація в Одеській області стабільна та контрольована. Однак враховуючи, що із Севастополя висунувся один із найновіших кораблів чорноморського флоту «Адмірал Макаров», імовірність ракетних ударів зростає в рази.
Він підсилив угруповання кораблів у Чорному морі, яке зараз складається з семи великих десантних кораблів та двох ракетних.
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