Сенат затвердив Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

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Сенат схвалив призначення Бріджит Брінк послом США в Україні.

Про це пише CNN.

Верхня палата американського Конгресу ухвалила це рішення одноголосно. Напередодні кандидатуру Брінк затвердив комітет Сенату США з міжнародних відносин.

6 травня 2019 року стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович завершує роботу. Вона терміново відбула до Вашингтону для консультацій. Йованович свідчила Конгресу в розслідуванні про можливий імпічмент тодішнього президента США Дональда Трампа.

Згодом Трамп вніс до Конгресу кандидатуру нового посла в Україні — 71-річного генерала Кіта Дейтона. Але процес його призначення затягнувся до президентських виборів у США, які Трамп програв. Тому нового посла США в Україні обирає вже адміністрація Джо Байдена.

2 лютого 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала від США запит із кандидатурою нового посла. Наприкінці квітня президент США Джо Байден офіційно подав кандидатуру Брінк на посаду нового посла США в Україні. До цього вона обіймала посаду посла Сполучених Штатів у Словаччині. Також працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США.